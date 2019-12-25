Мужчина получил серьезные ожоги во время ремонта холодильника в общежитии на Набережной Фонтанки

Пострадавшего срочно отправили в реанимацию, где он находится в критическом состоянии.

Во вторник, 1 апреля в общежитии на набережной реки Фонтанки, 125/5 вызвали мастера для починки неисправного холодильника. В процессе ремонта внезапно вспыхнул пожар, пишет 78.ru.

Мужчина 32-х лет получил тяжелые ожоги первой и второй степеней лица, шеи и рук, охватывающие примерно 30% тела. Пострадавшего срочно отправили в реанимацию, где он находится в критическом состоянии.

Известно, что этот человек уже четыре года работает с холодильниками. Ранее он трудился электриком и оператором газовых котельных.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина гнался за прохожим с ножом в Колпино.

Фото: Piter.TV