Мужчина гнался за прохожим с ножом в Колпино

В тот же день в полицию Колпинского района поступили ещё два заявления от граждан о неадекватном поведении задержанного.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 31 марта 2025 года в 16:21 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома №42 на Заводском проспекте в Колпино неизвестный мужчина с ножом преследовал прохожего.

Прибывший на место наряд задержал мужчину 1981 года рождения, у которого был изъят складной нож. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и привлечён к административной ответственности по статье 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В тот же день в полицию Колпинского района поступили ещё два заявления от граждан о неадекватном поведении задержанного.

Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на стадии рассмотрения.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные стреляли из "пневматики" в жительницу Кронштадта.

Фото: Piter.TV