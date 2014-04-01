Неизвестные стреляли из "пневматики" в жительницу Кронштадта

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также предпринимаются меры для поиска и задержания подозреваемых.

В ночь на 1 апреля 2025 года в полицию поступило сообщение о том, что 31 марта в 23:29 за медицинской помощью обратилась женщина 1984 года рождения, проживающая в Кронштадте на улице Станюковича, дом 3. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, она получила от травм пальца правой руки и левой голени, но после медпомощи её состояние оценивается как удовлетворительное.

Женщина рассказала, что около 22:10 того же дня на лестнице своего дома двое незнакомых людей выстрелили в неё из пневматического пистолета. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также предпринимаются меры для поиска и задержания подозреваемых.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении участников драки у ТРЦ "Галерея" возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV