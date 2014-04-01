В отношении участников драки у ТРЦ "Галерея" возбуждено уголовное дело

Старший из задержанных ранее имел проблемы с законом, включая привлечение за интимную связь с несовершеннолетней, создание преступной группировки и мошенничество.

Полицейские задержали группу мужчин, участвовавших в драке в центре Петербурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл вечером 29 марта. Сообщение о драке на Лиговском проспекте поступило в полицию, но прибывшие сотрудники правоохранительных органов никого на месте происшествия не обнаружили.

Позднее из больницы поступили сведения о том, что в результате драки пострадал 32-летний житель Татарстана. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был выписан в удовлетворительном состоянии. На следующий день полиция задержала пострадавшего, а также 16-летнего молодого человека. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. С учетом несовершеннолетия одного из подозреваемых уголовное дело для дальнейшего расследования передано в региональное управление СК РФ.

Следует отметить, что старший из задержанных ранее имел проблемы с законом, включая привлечение за интимную связь с несовершеннолетней, создание преступной группировки и мошенничество. В настоящее время ведутся дальнейшие расследования всех обстоятельств случившегося.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти