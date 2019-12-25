Маленькая петербурженка травмировала руку у эскалатора в ТРК

Следователи проводят доследственную проверку.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Петербургу проводится доследственная проверка по факту травмирования днем малолетней девочки в одном из ТРЦ Невского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 17 июня девочка упала у нижней площадки работающего на спуск эскалатора и травмировала руку. Ребенок находится в детском медицинском учреждении города.

Следователями проводится осмотр места происшествия, а также комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Накануне в Лодейном Поле водитель сбил мальчика, переходящего дорогу.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)