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Маленькая петербурженка травмировала руку у эскалатора в ТРК
Сегодня, 16:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Маленькая петербурженка травмировала руку у эскалатора в ТРК

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Следователи проводят доследственную проверку.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Петербургу проводится доследственная проверка по факту травмирования днем малолетней девочки в одном из ТРЦ Невского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

По предварительным данным, 17 июня девочка упала у нижней площадки работающего на спуск эскалатора и травмировала руку. Ребенок находится в детском медицинском учреждении города.

Следователями проводится осмотр места происшествия, а также комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. 

Накануне в Лодейном Поле водитель сбил мальчика, переходящего дорогу.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: травмирование, трк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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