В Лодейном Поле водитель сбил мальчика, переходящего дорогу

В Лодейном Поле вечером 16 июня под колёса автомобиля попал мальчик, который переходил дорогу вместе с бабушкой. Об этом стало известно Piter.tv.
Установлено, что шестилетний мальчик переходил с бабушкой дорогу на зелёный сигнал светофора. Ребёнка госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом правой голени.
За рулём находился 48-летний мужчина. За прошлый год он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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Фото: Piter.tv
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