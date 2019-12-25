В Лодейном Поле водитель сбил мальчика, переходящего дорогу

Он шел с бабушкой на зелёный сигнал светофора.

В Лодейном Поле вечером 16 июня под колёса автомобиля попал мальчик, который переходил дорогу вместе с бабушкой. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что шестилетний мальчик переходил с бабушкой дорогу на зелёный сигнал светофора. Ребёнка госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом правой голени.

За рулём находился 48-летний мужчина. За прошлый год он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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Фото: Piter.tv