В ДТП в Петербурге и Ленобласти за четыре дня пострадали 13 детей

В том числе было зафиксировано три ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов, которые получили травмы.

В период с 10 по 13 июня на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 12 аварий, в которых получили травмы 13 детей. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Было зафиксировано три ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов, которые получили травмы.

В качестве пассажиров ТС получили травмы пятеро несовершеннолетних, в качестве пешеходов – четыре ребёнка. Еще один ребёнок пострадал в общественном транспорте во время экстренной остановки.

На выходных в Педиатрический университет привезли подростка, который попал под машину.

Фото: Piter.tv