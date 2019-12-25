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Двухлетняя петербурженка съела таблетки из бабушкиной аптечки
Сегодня, 9:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двухлетняя петербурженка съела таблетки из бабушкиной аптечки

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Была сразу вызвана скорая помощь, ребёнку промыли желудок.

Двухлетняя девочка залезла в бабушкину аптечку и попробовала хранившиеся там таблетки. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 16 ноября в больницу из квартиры дома по проспекту Солидарности была доставлена двухлетняя девочка с подозрением на острое пероральное отравление смесью таблеток.

Со слов бабушки девочки, она достала таблетницу, чтобы принять лекарства. После этого таблетница осталась на кухне, а внучка перемешала таблетки и попробовала препараты. Была сразу вызвана скорая помощь, ребёнку промыли желудок и отправили в больницу для проверки состояния здоровья.

Ранее в Петербурге годовалая девочка отравилась средством от тараканов.

Фото: pxhere

Теги: дети, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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