Двухлетняя петербурженка съела таблетки из бабушкиной аптечки

Была сразу вызвана скорая помощь, ребёнку промыли желудок.

Двухлетняя девочка залезла в бабушкину аптечку и попробовала хранившиеся там таблетки. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 16 ноября в больницу из квартиры дома по проспекту Солидарности была доставлена двухлетняя девочка с подозрением на острое пероральное отравление смесью таблеток.

Со слов бабушки девочки, она достала таблетницу, чтобы принять лекарства. После этого таблетница осталась на кухне, а внучка перемешала таблетки и попробовала препараты. Была сразу вызвана скорая помощь, ребёнку промыли желудок и отправили в больницу для проверки состояния здоровья.

Ранее в Петербурге годовалая девочка отравилась средством от тараканов.

Фото: pxhere