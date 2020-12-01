В Калининском районе сдали детский сад с "цифровым дневником"

В учреждении будет бассейн и залы для музыкальных занятий.

На Кушелевской дороге ввели в эксплуатацию детский сад на 160 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Он находится в границах жилого комплекса "Дом на Блюхера". Застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ" получил разрешение на ввод на прошлой неделе.

В четырехэтажном здании предусмотрены бассейн, залы для музыкальных занятий и физкультуры, игровые и спальные комнаты, методический и медицинский кабинеты. Общая площадь объекта составляет 4,4 тыс. кв. метров. Прилегающую территорию благоустроили и оградили забором.

Отмечается, что ЖК "Дом на Блюхера" – это первый проект в России, который прошел госэкспертизу в цифровом формате. Детский сад был построен с применением технологий информационного моделирования.

Фото: комитет по строительству