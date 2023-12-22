В Янино-1 построили детский сад по программе "Социальные объекты в обмен на налоги"

Здание возведено по индивидуальному проекту.

Новый детсад в Янино-1 осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила администрация 47 региона.

Новый детский сад "Ягненок" был построен по региональной программе "Социальные объекты в обмен на налоги", когда застройщики возводят инфраструктуру по соглашениям с Правительством Ленинградской области. Здание возведено по индивидуальному проекту и оснащено медицинским блоком, музыкальным и физкультурным залами, универсальными учебными помещением. Особое внимание застройщик уделил комфорту будущих воспитанников.

По соглашениям с Правительством Ленинградской области строительство двух детских садов и двух школ на территории Янино-1 продолжают два застройщика.

Видео: администрация Ленобласти