Детский сад на Колпинском шоссе достроили на полгода раньше

В сад смогут ходить 220 детей.

В рамках работы с инвесторами завершено строительство детского сада на 220 детей в Пушкинском районе. Застройщик образовательный объект на Колпинском шоссе, 127, к.2 на полгода раньше срока. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На первом этаже разместились ясельные группы с игровыми комнатами и спальнями, современный бассейн, кухня, медицинский и процедурный кабинеты. Для детей от 3 до 5 лет предназначены комнаты на втором этаже. Там же оборудованы музыкальный и физкультурный залы, классы для кружковых занятий и кабинет психолога. Самые старшие ребята разместятся на третьем этаже.

Во дворе обустроены игровые площадки с навесами. А для занятий физкультурой и активных игр – две отдельные спортивные площадки. Также на территории детского сада создана метеоплощадка, где маленькие исследователи смогут наблюдать за погодой и изучать природные явления.

Фото: портал "Строительный Петербург"