В Колпино на Загородной улице появится новый детский сад с бассейном и игровыми площадками

В Колпино одобрили строительство нового детского сада, рассчитанного на 260 детей. Разрешение на возведение объекта выдал Госстройнадзор Санкт-Петербурга. Дошкольное учреждение разместится на Загородной улице, где сейчас активно развивается жилая застройка. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Новый садик станет частью растущего района, в котором появляются жилые дома, дороги и социальные объекты. Его строительство поможет сократить дефицит мест для детей и сделает инфраструктуру более сбалансированной.
Проект предусматривает современное здание с продуманной планировкой. Внутри разместят группы с игровыми и спальными зонами, залы для занятий спортом и музыкой, а также бассейн. Отдельные помещения отведут под развивающие занятия.
Особое внимание уделено удобству и безопасности: здание адаптируют для маломобильных посетителей, а все пространства спроектируют с учётом современных требований к образовательной среде. В садике также появятся медицинский кабинет, пищеблок и служебные помещения.
Территорию вокруг благоустроят: оборудуют площадки для прогулок, установят игровое оборудование и создадут зелёные зоны.
Ранее в Невском районе на Седова началось строительство детсада с бассейном и учебным огородом.
Фото: ВКонтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга
