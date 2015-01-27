В Коммунаре построят детский сад на 180 мест

Новый детский сад рассчитан на девять групп дошкольного возраста.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского садика на 180 мест в Коммунаре. Образовательное учреждение откроется в 2027 году, рассказали в правительстве Ленобласти.

За последний год в Гатчинском районе ввели в эксплуатацию школу на 850 мест, детский сад, бизнес-инкубатор в Тайцах, студенческое общежитие для будущих педагогов, ФАП в Дивенском, спортивный комплекс и обновленный стадион "Спартак".

Новый детский сад рассчитан на девять групп дошкольного возраста. Для ребят откроются кружковые кабинеты, гимнастический и музыкальный зал, медицинский блок и собственный пищеблок.

Фото: правительство Ленобласти