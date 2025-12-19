В Парголово новый детский сад с бассейном на 240 мест готов на 76%

Общая площадь дошкольного учреждения превысит 6,5 тысяч квадратных метров, что позволит разместить 12 групп полного дня для детей в возрасте от полутора до семи лет.

В Выборгском районе Петербурга, на улице Николая Рубцова, возводится современный детский сад. Строительство объекта, включённого в Адресную инвестиционную программу города, перешло в завершающую стадию, рассказал портал "Строительный Петербург".

Общая готовность трёхэтажного здания превышает три четверти и составляет 76%. Строители перешли к внутренним работам: идёт монтаж систем вентиляции, отопления и электроснабжения, выполняется чистовая отделка будущих помещений. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории и устройству тепловых сетей. На площадке ежедневно заняты 85 специалистов и 5 единиц техники.

Общая площадь дошкольного учреждения превысит 6,5 тысяч квадратных метров, что позволит разместить 12 групп полного дня для детей в возрасте от полутора до семи лет. Помимо стандартных групповых ячеек, в саду запланированы специализированные помещения: собственный бассейн, просторные музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты для кружковой работы. Для обеспечения здоровья и безопасности воспитанников будут функционировать полностью оснащённые медицинский блок и пищеблок.

Генеральным проектировщиком объекта выступило ООО "ПИТЕРСТРОЙСЕРВИС", а подрядные работы по результатам конкурса выполняет компания ООО "КИТ". В соответствии с утверждённым графиком, ввести детский сад в эксплуатацию планируется до конца лета 2026 года.

Также в квартале Ржевка-Пороховые достраивают детский сад на 220 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"