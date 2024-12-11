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В Сестрорецке построят новый детский сад на 190 мест
Сегодня, 13:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сестрорецке построят новый детский сад на 190 мест

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Архитектурное решение здания гармонично сочетается с проектируемой жилой застройкой прилегающего квартала.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) в январе утвердил архитектурно-градостроительный облик нового дошкольного образовательного учреждения, которое появится в Сестрорецке на Авиационной улице.

По данным портала "Строительный Петербург", проект детского сада, рассчитанного на 190 воспитанников, разработан архитектурным бюро ООО "АРХИОПТЕРИКС" по заказу компании ООО "Специализированный застройщик "УнистройРегион-1".

Архитектурное решение здания гармонично сочетается с проектируемой жилой застройкой прилегающего квартала. Для создания яркого и дружелюбного внешнего облика акценты сделаны на оформлении окон и входных групп, а фасады украсят разноцветные декоративные элементы из труб, расположенные на консольных выносах. Такое оформление добавит динамичности и сделает здание более привлекательным для детей.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: детский сад, кга, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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