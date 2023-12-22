В Парголово ввели в эксплуатацию детский сад на 280 человек

В дошкольном образовательном учреждении предусмотрены 14 групповых ячеек для детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

В рамках работы с инвесторами в эксплуатацию введён объект дошкольного образования на 280 мест в Парголово, на Михайловской дороге, 14, корпус 4, строение 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В дошкольном образовательном учреждении предусмотрены 14 групповых ячеек для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, в том числе две ясельные группы. В садике есть залы для музыкальных и физкультурных занятий, учебные классы, бассейн со вспомогательными помещениями, пищеблок, группа медицинских кабинетов, кабинеты психолога и логопеда, методический кабинет, комната преподавателей.

Контроль за строительством социальных объектов на средства застройщиков осуществляет СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственное Комитету по строительству.

Фото: портал "Строительный Петербург"