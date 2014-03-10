На улице Брянцева завершается строительство детского сада

Уже в 2024 году в него пойдут 110 малышей.

В Калининском районе на улице Брянцева завершаются работы по строительству детского сада на 110 мест. Объект возведен за счет средств городской Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

В саду находятся групповые помещения, спальни, игровые комнаты, бассейн, музыкальный и спортивные залы. Интерьеры оформлены яркими рисунками. Рядом есть площадки для прогулок и занятий физкультурой.

Строительная готовность объекта составляет 100%. Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано. Ввод в эксплуатацию состоится до конца 2023 года. Первые воспитанники отправятся в этот сад в 2024 году.

Фото: портал "Строительный Петербург"