На Бухарестской улице завершается строительство детского сада

Строительство ведет подрядчик ООО "Су-17".

Во Фрунзенском районе на Бухарестской улице завершается строительство нового детского сада. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

На данный момент объект готов более чем на 90%. Территорию уже оградили. На строительной площадке работают 52 человека. Сейчас специалисты завершают отделочные работы, работы по монтажу ограждения лестниц, оборудования в пищеблоке, постирочной. Также завершается монтаж сантехприборов. Параллельно с этим идет благоустройство территории и пусконаладочные работы инженерных систем.



Детский сад будет рассчитан на 220 детей и 11 групп. Общая площадь учреждения составит 5 тыс.кв. метров. Детский сад возводится за счет средств регионального бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Строительство ведет ООО "Су-17".

Фото: комитет по строительству