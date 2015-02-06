На Московском шоссе появится детский сад с бассейном и соляной комнатой

Здание спроектировано с симметричным силуэтом и ярко выраженным центральным входом.

В Петербурге согласовали внешний вид нового детского сада, который построят на участке вдоль Московского шоссе, недалеко от Дунайского проспекта. Автором проекта выступает компания "Авангард-Строй", заказчиком — "КВС-СПб". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Учреждение будет рассчитано на 250 детей. В нём предусмотрят бассейн, соляную пещеру, игровые комнаты, залы для музыки и физкультуры, кабинеты для развивающих занятий, медицинский блок, отдельные помещения для стирки и глажки, а также полноценный пищеблок.

Здание спроектировано с симметричным силуэтом и ярко выраженным центральным входом. Цветовые решения согласованы с архитектурой окрестных домов. Дворовое пространство оборудуют площадками для игр и спорта, местами для колясок и велосипедов и озеленят.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре