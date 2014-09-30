На Маршала Блюхера построят детский сад на 230 мест

В Полюстрово скоро начнется строительство нового детского сада с бассейном. Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-градостроительный облик здания по адресу: проспект Маршала Блюхера, участок 141. Проект подготовлен ООО "ПИТЕРСТРОЙСЕРВИС" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", детский сад рассчитан на 230 мест и отличается симметричным архитектурным решением с использованием контрастных цветов. Для озеленения территории планируется высадить деревья и низкорослые кустарники вдоль дорожек и игровых зон, создавая комфортные условия для воспитанников и их родителей.

Фото: КГА