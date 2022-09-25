На Комендантском проспекте построят новый детский сад на 220 мест

Здание детского сада гармонично впишется в окружающую застройку благодаря единой цветовой гамме.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проект дошкольного учреждения на 220 мест по адресу: Комендантский проспект, участок 1, рядом с рекой Каменкой в Приморском районе. Проект разработан архитектурным бюро ООО "АРХИОПТЕРИК" по заказу строительной компании ООО "СК Каменка", рассказал портал "Строительный Петербург".

Здание детского сада гармонично впишется в окружающую застройку благодаря единой цветовой гамме. Для удобства малышей в группах раннего возраста предусмотрены отдельные входы. В садике будут оборудованы современные помещения, включая бассейн, пищеблок, прачечную и другие необходимые для функционирования учреждения зоны.

Фото: КГА