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На Комендантском проспекте построят новый детский сад на 220 мест
Сегодня, 16:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Комендантском проспекте построят новый детский сад на 220 мест

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Здание детского сада гармонично впишется в окружающую застройку благодаря единой цветовой гамме.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проект дошкольного учреждения на 220 мест по адресу: Комендантский проспект, участок 1, рядом с рекой Каменкой в Приморском районе. Проект разработан архитектурным бюро ООО "АРХИОПТЕРИК" по заказу строительной компании ООО "СК Каменка", рассказал портал "Строительный Петербург".

Здание детского сада гармонично впишется в окружающую застройку благодаря единой цветовой гамме. Для удобства малышей в группах раннего возраста предусмотрены отдельные входы. В садике будут оборудованы современные помещения, включая бассейн, пищеблок, прачечную и другие необходимые для функционирования учреждения зоны.

Фото: КГА

Теги: детский сад, кга, комендантский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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