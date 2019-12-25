Инспектор Госстройнадзора посетил стройку детского сада на Республиканской

В детском саду на Республиканской улице, участок 1, завершены работы по инженерным сетям и ограждающим конструкциям.

Инспектор Госстройнадзора Санкт-Петербурга проверил ход строительства детского сада на 120 мест в Красногвардейском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В детском саду на Республиканской улице, участок 1, завершены работы по инженерным сетям и ограждающим конструкциям.

Детский сад рассчитан на пять групп и оборудован бассейном, игровыми, физкультурным и музыкальным залами. На территории участка будут созданы условия для безопасных игр детей: спортивная площадка и теневые навесы.

Ранее мы рассказывали, что завершается реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 190 мест в Колпино. Детский садик находится на Павловской ул., д. 31, лит. А. Строительство идёт в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству на 2021-2023 гг. Строительная готовность объекта составляет 88%.

Фото: Госстройнадзор