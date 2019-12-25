В Колпино завершается реконструкция детского сада на 190 мест

Ввод в эксплуатацию садика намечен на конец декабря 2023 года.

Завершается реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 190 мест в Колпино. Детский садик находится на Павловской ул., д. 31, лит. А. Строительство идёт в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству на 2021-2023 гг. Строительная готовность объекта составляет 88%, отметил портал "Строительный Петербург".

Двухэтажное здание 1938 года постройки реконструировали и добавили площадь, где разместился бассейн. В результате оно стало Т-образным. Новый детский сад рассчитан на 10 групп: две ясельные по 15 детей и восемь дошкольных по 20 детей. Каждая из них оборудована раздевалкой, туалетами, буфетной и спальней. Садик обустроен по современным стандартам, включая спортивный и музыкальный залы, соляную комнату, помещения для индивидуальной и групповой работы учителя-логопеда и педагога-психолога.

Ввод в эксплуатацию садика намечен на конец декабря 2023 года.

Ранее Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство трех детских садов.

Фото: портал "Строительный Петербург"