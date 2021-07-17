Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство трех детских садов

В каждом детском саду проектом предусмотрены бассейн, физкультурный и музыкальный залы, кружковые кабинеты.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство детских садов. в Красносельском, Московском и Василеостровском районах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В Красносельском районе инвестор возведет детский сад на 220 мест на территории ЖК "Солнечный город. Резиденции". В Василеостровском районе (Невская губа, участок 6) будет построен детский сад на 245 мест.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) за счет средств регионального бюджета в Московской районе (Дунайский проспект, участок 1) появится сад на 120 мест.

В каждом детском саду проектом предусмотрены бассейн, физкультурный и музыкальный залы, кружковые кабинеты.

Фото: Госстройнадзор Петербурга