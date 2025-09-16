Детские школы искусств открыли прием учеников в Ленобласти

В Ленинградской области начался приём заявлений на поступление в детские образовательные учреждения искусств. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего в регионе работает 64 таких заведения, включая музыкальные, художественные, хореографические и театральные студии.

Председатель областного Комитета по культуре и туризму Ольга Мельникова подчеркнула, что в регионе созданы все условия для творческого развития детей. По её словам, ребята могут раскрывать свои таланты и получать качественное художественное образование.

Кроме того, с 2026 года лучшим выпускникам предпрофессиональных программ начнут выдавать специальные свидетельства. Эти документы станут преимуществом при дальнейшем поступлении в профильные колледжи.

Фото: Правительство Ленобласти