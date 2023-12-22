Этим летом в Калининском районе достроят два детских сада

Они находятся на территории, ограниченной проспектом Маршала Блюхера и Полюстровским проспектом.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству продолжается строительство двух идентичных детских садов на 200 мест каждый на территории, ограниченной проспектом Маршала Блюхера и Полюстровским проспектом. Степень строительной готовности одного объекта составляет 81%, второго – 79%. Оба сада планируется сдать уже этим летом, сообщил портал "Строительный Петербург".

В трехэтажных зданиях будет бассейн, спортивный и музыкальный залы. В зданиях предусмотрено по 10 групп для младшего, среднего и старшего возраста. В каждой группе запроектированы: раздевалка, туалет, игровая, буфетная и спальня. На первых этажах предусмотрены помещения с круглосуточным постом охраны для организации контроля доступа.

На прилегающей территории в игровой зоне запроектированы две групповые площадки для ясельной группы и 8 групповых площадок для дошкольных групп с теневыми навесами, игровым оборудованием, и одна физкультурная площадка. В каждом теневом навесе выделено место для колясок и санок.

Фото: портал "Строительный Петербург"