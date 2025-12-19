  1. Главная
В 2025 году в Петербурге дети совершили свыше 600 преступлений
Сегодня, 17:01
В 2025 году в Петербурге дети совершили свыше 600 преступлений

Эксперты обсудили, как защитить подростков от негативного влияния социальных сетей.

В День безопасного интернета уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заявила, что в прошлом году в Петербурге дети совершили более 600 преступлений. Об этом пишет 10 февраля телеканал "Санкт-Петербург"

Кроме того, эксперты обсудили, как защитить подростков от негативного влияния социальных сетей. По словам Анны Митяниной, детскую психику травмируют негативные новости и описание подробностей, поскольку у несовершеннолетних нет критического мышления. 

В городском парламенте создана рабочая группа по информационной безопасности.

Наша задача – не ограничить получение обществом и людьми информации, не введение цензуры, как полагают отдельные представители пишущего сообщества, а ограничение детей от вбросов, ложной информации, которые распространяются недобросовестными людьми. 

Анна Митянина, детский омбудсмен 

Большая работа проводится в школах и колледжах: ребят учат проверять информацию и распознавать фейки. 

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году в Петербурге взрослые совершили почти 3 тыс. преступлений в отношении детей. 

Фото: Piter.TV 

