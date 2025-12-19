В 2025 году в Петербурге дети совершили свыше 600 преступлений

Эксперты обсудили, как защитить подростков от негативного влияния социальных сетей.

В День безопасного интернета уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заявила, что в прошлом году в Петербурге дети совершили более 600 преступлений. Об этом пишет 10 февраля телеканал "Санкт-Петербург".

Кроме того, эксперты обсудили, как защитить подростков от негативного влияния социальных сетей. По словам Анны Митяниной, детскую психику травмируют негативные новости и описание подробностей, поскольку у несовершеннолетних нет критического мышления.

В городском парламенте создана рабочая группа по информационной безопасности.

Наша задача – не ограничить получение обществом и людьми информации, не введение цензуры, как полагают отдельные представители пишущего сообщества, а ограничение детей от вбросов, ложной информации, которые распространяются недобросовестными людьми. Анна Митянина, детский омбудсмен

Большая работа проводится в школах и колледжах: ребят учат проверять информацию и распознавать фейки.

