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В ЖК "Огни Залива" достроили детскую поликлинику на 320 посещений в смену
Сегодня, 12:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ЖК "Огни Залива" достроили детскую поликлинику на 320 посещений в смену

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В составе поликлиники будет 9 отделений.

В Калининском районе завершилось строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену. Медицинскому объекту, расположенному в ЖК "Огни Залива", присвоен адрес проспект Героев, дом 27, корпус 2, строение 1.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в четырехэтажном здании установлено современное оборудование. В составе поликлиники будет 9 отделений, включая педиатрическое, физиотерапевтическое, отделение рентгено-лучевой диагностики и дневной стационар на 10 коек. Оборудованы кабинеты медико-социальной помощи, медицинской профилактики, врача-логопеда, аллергодиагностики, охраны зрения и офтальмологический, кабинет инфекционно-паразитарных заболеваний и комната галотерапии (соляная комната).

В новой амбулатории также предусмотрены подразделение по оказанию медицинской педиатрической помощи в образовательных учреждениях, конференц-зал на 40 мест и кабинет здорового ребёнка.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: поликлиника, проспект героев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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