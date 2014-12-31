В ЖК "Огни Залива" достроили детскую поликлинику на 320 посещений в смену

В составе поликлиники будет 9 отделений.

В Калининском районе завершилось строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену. Медицинскому объекту, расположенному в ЖК "Огни Залива", присвоен адрес проспект Героев, дом 27, корпус 2, строение 1.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в четырехэтажном здании установлено современное оборудование. В составе поликлиники будет 9 отделений, включая педиатрическое, физиотерапевтическое, отделение рентгено-лучевой диагностики и дневной стационар на 10 коек. Оборудованы кабинеты медико-социальной помощи, медицинской профилактики, врача-логопеда, аллергодиагностики, охраны зрения и офтальмологический, кабинет инфекционно-паразитарных заболеваний и комната галотерапии (соляная комната).

В новой амбулатории также предусмотрены подразделение по оказанию медицинской педиатрической помощи в образовательных учреждениях, конференц-зал на 40 мест и кабинет здорового ребёнка.

Фото: портал "Строительный Петербург"