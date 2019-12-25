Из Курской области в Петербург приехали 35 школьников

В Северной столице детей в первую очередь ожидает медосмотр, а после они приступят к учебе в петербургских школах.

Петербург 2 октября принял новую группу детей из Курской области – 35 школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Их встретили представители городского комитета по образованию, волонтеры, сотрудники МЧС России и колледжа, в котором ребята будут расселены, рассказали в пресс-службе Смольного.

Мы всегда готовы помочь, прийти на выручку. Принимаем с настоящим петербургским гостеприимством – окружаем теплом и заботой, обеспечиваем максимально безопасные и комфортные условия для жизни и учебы. В распоряжении ребят все образовательные ресурсы Петербурга. Они могут не только продолжать осваивать школьную программу, но также заниматься в кружках и секциях, проходить профориентацию, посещать театры и музеи и многое другое. Губернатор Петербурга

В Северной столице детей в первую очередь ожидает медосмотр, а после они приступят к учебе в петербургских школах. Кроме того, ребятам устроят экскурсию по колледжу.

Ранее на Piter.TV: в Петербург приехали животные из Курской области.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга