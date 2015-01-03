В Петербург приехали животные из Курской области

Их привезли волонтеры, забирающие питомцев из пунктов временного пребывания и старающиеся пристроить в добрые руки.

В Курской области продолжается спасение брошенных животных. Собак и кошек оставляют люди, которые вынуждены покинуть свои дома, пишет "Петербургский дневник".

Накануне в Петербург прибыл живой груз – 10 собак и шесть кошек. Их привезли волонтеры, забирающие питомцев из пунктов временного пребывания и старающиеся пристроить в добрые руки.

В том числе животных из Курской области вывозит владелица приюта "Душа собаки" из Тулы Евгения Фролова. Женщина спасает оставшихся в регионе собак и кошек и планирует это делать, пока на беду откликаются в Москве, Туле, Калуге, Липецке, Рязани и городе на Неве.

Подбирают их в основном в приграничных районах. В одних случаях собаки самостоятельно выходят на блокпосты, в других – их находят наши бойцы, снимают с цепи и отдают в приюты. Курская область – это в большей степени частный сектор, поэтому и находят животных чаще всего в будках, пристройках, привязанными к цепи. Евгения Фролова, владелица приюта "Душа собаки" в Туле

Из Северной столицы животные направились в Выборг. Там их встретила руководитель приюта "Человек собаке друг" Ирина Субботкина. Она увидела пост Евгении Фроловой в социальной сети, связалась и предложила ей помощь.

Собаки действительно находятся в ужасном состоянии. Несмотря на то что у меня самой полсотни подопечных, я решила, что не могу остаться в стороне и просто обязана их приютить. Все животные из Курской области получат необходимое лечение и пройдут вакцинацию. Ирина Субботкина, руководитель приюта "Человек собаке друг"

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербург приехали 111 школьников, эвакуированных из Курской области.

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)