В Петербург приехали 111 школьников, эвакуированных из Курской области

Более 100 школьников были эвакуированы в Северную столицу.

Во вторник, 3 сентября, Петербург приехала группа из 111 эвакуированных школьников из Курской области. Сейчас главная задача города – позаботиться о их комфортном проживании и обучении, пока в родном регионе неспокойная обстановка. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Ребята будут проживать при учебных заведениях и в детских оздоровительных лагерях, а также пойдут учиться в школы. Для новоприбывших запланированы экскурсии по городу, встречи с интересными людьми и развивающие мероприятия. В адаптации им помогут педагоги и психологи.

В августе Северная столица уже встречала курских ребят. Школьники отдохнули и посетили многие достопримечательности Петербурга. В понедельник, 2 сентября они успешно приступили к началу нового учебного года. Всего город принял 248 школьников из Курской области.

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Фото: Piter.TV