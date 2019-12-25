Повышение налогов для трудовых мигрантов принесёт в казну Петербурга 9 млрд рублей

Правительство Санкт-Петербурга намерено сделать это уже в 2025 году.

Сайт антикоррупционной экспертизы 3 сентября опубликовал проект регионального закона "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, на 2025 год".

Таким образом, коэффициент, на основе которого рассчитывается стоимость патента, в 2025 году составит 2,083334. В этом году коэффициент равен 1,597223. Планируется, что повышение стоимости патента увеличит поступления в городской бюджет на 9 млрд рублей в 2025 году.

По данным РБК Петербург, в 2023 году в городе и области было зарегистрировано 330 тыс. трудовых мигрантов. Чаще всего это водители, повара, продавцами-консультанты, упаковщики складов, официанты и курьеры.

Фото: Piter.TV (создано с помощью GigaChat)