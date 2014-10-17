Неугомонная троица ни минуты не сидит на месте.

В Ленинградском зоопарке показали японскую макаку Мию и ее сыновей – Кайко, Акира и Сабуро. Мама напоминает героиню из мультфильма "Осторожно, обезьянки!", подчеркнули в учреждении 26 марта.

Неугомонная троица ни минуты не сидит на месте: они играют между собой, устраивают дружеские бои, иногда могут и задирать друг друга. Кайко обожает пугать посетителей, то грохоча ограждением, то неожиданно прыгнув на стекло. Акира является исследователем в душе – ему интереснее изучать декорации. Сабуро пока больше времени проводит с родителями.

При этом глава семейства Киото предпочитает держаться в стороне от детских проделок и воспитание шумной команды доверяет своей паре. А опытная мама Мия справляется на "отлично" и успевает уделять достаточно внимания всем своим детенышам. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее альпаки из зоопарка вышли на утреннюю пробежку.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка