В Ленинградском зоопарке показали японскую макаку Мию и ее сыновей – Кайко, Акира и Сабуро. Мама напоминает героиню из мультфильма "Осторожно, обезьянки!", подчеркнули в учреждении 26 марта.
Неугомонная троица ни минуты не сидит на месте: они играют между собой, устраивают дружеские бои, иногда могут и задирать друг друга. Кайко обожает пугать посетителей, то грохоча ограждением, то неожиданно прыгнув на стекло. Акира является исследователем в душе – ему интереснее изучать декорации. Сабуро пока больше времени проводит с родителями.
При этом глава семейства Киото предпочитает держаться в стороне от детских проделок и воспитание шумной команды доверяет своей паре. А опытная мама Мия справляется на "отлично" и успевает уделять достаточно внимания всем своим детенышам.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее альпаки из зоопарка вышли на утреннюю пробежку.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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