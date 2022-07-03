В Ленобласти только десять водоемов пригодны для купания

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области обновили список мест, где еще можно отдохнуть в жаркую погоду.

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области обновили список пригодных для купания водоемов. В него вошли пляжи, располагающиеся в семи районах 47 региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным на 14 июня, поплавать в регионе можно в десяти водоемах:

Бокситогорский район: озеро Павловское;

Всеволожский район: озеро Курголовское (городской поселок Токсово), озеро Коркинское (поселок Воейково);

Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино);

Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (город Луга);

Приозерский район: река Вуокса (город Приозерск), озеро Отрадное (поселок Плодовое);

Тихвинский район: река Тихвинка (город Тихвин);

Тосненский район: карьер (поселок Шапки)..

Отметим, что всего специалисты осуществляют мониторинг качества воды на 41 контрольной точке: это зоны рекреаций водных объектов (пляжей) и исторически сложившиеся места купания и массового отдыха.

Ранее Роспотребнадзор Санкт-Петербурга предупредил, что в Северной столице только один водоем оказался пригодным для купания.

Фото: Piter.TV