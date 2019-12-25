Комстрой Петербурга участвует в благотворительной акции "Дерево желаний"

Принять участие в акции может любой желающий.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга участвует в благотворительной акции "Дерево желаний", которая уже десятый год в преддверии Нового года исполняет заветные желания детишек, которые особенно нуждаются в нашей поддержке. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За 9 лет в акции приняли участие более 500 добровольцев и было собрано более 7000 подарков.

В 2024 году жители и бизнес совместно с правительством Петербурга смогут исполнить в общей сложности 1700 желаний участников акции. Новогодние ёлки с открытками традиционно располагаются в центральных холлах здания Администрации Петербурга, АДК "Невская Ратуша", на городской новогодней ярмарке. Принять участие может любой, следуя подробной инструкции на открытке. Также актуальный список желаний публикуется на официальном сайте.

Подарки будут вручены участникам акции Дедом Морозом и Снегурочкой в рамках праздничных утренников с анимационным шоу, которые пройдут в районных администрациях города в период с 23 по 30 декабря 2024 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"