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Мундеп "Шувалово-Озерки" поехал в ЛНР
Сегодня, 17:00
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Мундеп "Шувалово-Озерки" поехал в ЛНР

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По его словам, он будет помогать местному населению.

Депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков отправился в Луганскую Народную Республику. На Московском вокзале его провожали координатор петербургского отделения ЛДПР Сергей Котельников и глава фракции в ЗакСе Павел Иткин. 

Ененков поехал в Москву, откуда далее стартует в ЛНР. 

По плану, на протяжении двух недель, мы будем помогать одному из городов Республики в восстановлении жизнедеятельности. <...> Как уже известно, работы много, но я уверен что мы справимся с поставленными задачами и максимально будем полезны местному населению.

сообщил муниципальный депутат.

Партия ЛДПР оснастила Ененкова и его команду спортивной экипировкой и продуктами. На своей странице "ВКонтакте" муниципальный депутат разместил информацию о сборе средств. По его словам, они пойдут на покупку дров, починку телевизора, помощи в сборах к новому учебному году. 

Фото: ВКонтакте / Евгений Ененков

Теги: лнр, муниципальный депутат, помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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