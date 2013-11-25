Мундеп "Шувалово-Озерки" поехал в ЛНР

По его словам, он будет помогать местному населению.

Депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков отправился в Луганскую Народную Республику. На Московском вокзале его провожали координатор петербургского отделения ЛДПР Сергей Котельников и глава фракции в ЗакСе Павел Иткин.

Ененков поехал в Москву, откуда далее стартует в ЛНР.

По плану, на протяжении двух недель, мы будем помогать одному из городов Республики в восстановлении жизнедеятельности. <...> Как уже известно, работы много, но я уверен что мы справимся с поставленными задачами и максимально будем полезны местному населению. сообщил муниципальный депутат.

Партия ЛДПР оснастила Ененкова и его команду спортивной экипировкой и продуктами. На своей странице "ВКонтакте" муниципальный депутат разместил информацию о сборе средств. По его словам, они пойдут на покупку дров, починку телевизора, помощи в сборах к новому учебному году.

Фото: ВКонтакте / Евгений Ененков