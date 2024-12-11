Частого гостя передач Соловьева депутата Гурулёва хотят исключить из комитета Госдумы по обороне

А он и не против.

В Государственную Думу РФ был внесен проект решения о переводе генерал-лейтенанта и депутата Андрея Гурулева из Комитета по обороне в Комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Информация об этом появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как говорится в документе, планируется вывести Гурулева из состава Комитета по обороне и включить его в состав Комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Сам депутат выразил поддержку этому решению, отметив, что оно связано с его активностью в вопросах, затрагивающих жизнь граждан на местах.

Отметим, что Андрей Гурулев известен своей публичной активностью: будь то выступления в ток-шоу на телевидении, или инициатива по введению в России налога на бездетность. В прошлом депутат Гурулев - генерал ВС РФ, чем и объяснялось его участие в деятельности комитета по обороне.

Фото: Telegram / Андрей Гурулёв / депутат Государственной думы