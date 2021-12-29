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Правительство РФ выделит Петербургу 294 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом
Сегодня, 14:39
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Правительство РФ выделит Петербургу 294 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом

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Речь идет об амбулаторных пациентах.

Петербург получит из федерального бюджета более 294 млн рублей на лекарства для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ. С учетом 294 млн общая сумма в 2022 году составит более 1,2 млрд рублей. 

Напомним, пациентам, которые лечатся от коронавирусной инфекции амбулаторно, полагаются бесплатные лекарства. По данным на 19 февраля, дома с вирусной инфекцией борются 123 тыс. петербуржцев.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 16 599 человек. Еще 9 143 выздоровели, 82 — скончались. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, лекарства
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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