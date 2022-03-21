"Лахта Центр" опубликовал красивое видео в честь прихода астрономической весны

В этот день на всей Земле, кроме полюсов, продолжительность дня и ночи одинаковы.

В Петербурге наступила астрономическая весна. 21 марта — День весеннего равноденствия. Это означает, что Солнце пересекло экватор, и день сравнялся с ночью.

В честь даты фотограф Антон Галахов заснял небоскреб "Лахта Центр" от восхода до заката.

Осеннее равноденствие обычно происходит 22 или 23 сентября.

Погода в Петербурге тоже радует последние недели. Во вторник, 22 марта, температура воздуха составит днём +5...+7, местами до +9. Ночью и утром на дорогах ожидается местами гололедица.

Видео: ВКонтакте / Лахта Центр / Антон Галахов