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В Петербурге 14 января отмечается День Устава
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В Петербурге 14 января отмечается День Устава

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На основе Устава выстроена правовая система Петербурга, созданы государственные и общественные институты.

14 января 1998 года был принят Устав Петербурга. По случаю губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский поздравили горожан с Днем главного закона. 

На основе Устава выстроена правовая система Петербурга, созданы государственные и общественные институты. Кроме того, в законе определены приоритеты социально-экономической политики. 

Закрепленные в Уставе принципы народовластия, равноправия и взаимного уважения помогают нам справляться с вызовами и строить будущее. Желаем всем мира, добра, благополучия и новых успехов в труде на благо России и Санкт-Петербурга!

Александр Беглов, губернатор Петербурга; Александр Бельский, председатель ЗакСа

Фото: Piter.TV

Теги: александр беглов, александр бельский, устав петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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