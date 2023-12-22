В Петербурге 14 января отмечается День Устава

На основе Устава выстроена правовая система Петербурга, созданы государственные и общественные институты.

14 января 1998 года был принят Устав Петербурга. По случаю губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский поздравили горожан с Днем главного закона.

На основе Устава выстроена правовая система Петербурга, созданы государственные и общественные институты. Кроме того, в законе определены приоритеты социально-экономической политики.

Закрепленные в Уставе принципы народовластия, равноправия и взаимного уважения помогают нам справляться с вызовами и строить будущее. Желаем всем мира, добра, благополучия и новых успехов в труде на благо России и Санкт-Петербурга! Александр Беглов, губернатор Петербурга; Александр Бельский, председатель ЗакСа

Фото: Piter.TV