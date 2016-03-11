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В Ленинградском зоопарке 28 сентября пройдет День урожая
Сегодня, 16:24
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В Ленинградском зоопарке 28 сентября пройдет День урожая

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Будут также подготовлены фотозоны, познавательная программа, квест и кормления животных.

В Ленинградском зоопарке 28 сентября пройдет День урожая. Праздник завершит акцию "Дары осени". Вольеры питомцев учреждения украсят листья, тыквы, фрукты и ягоды.

Предлагаем вам понаблюдать, как белая медведица Хаарчаана, крупные копытные и даже маленькие грызуны с удовольствием наслаждаются сезонными лакомствами и используют их для игр и укрытий.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Будут также подготовлены фотозоны, познавательная программа, квест и кормления животных. 

Так, в 10:00 начнется открытый урок Пони-клуба по выездке с выявлением сильнейших участников, с 12:00 до 16:00 состоится индивидуальная игра-квест "Осенняя история". Помимо этого, в 13:00-15:00 ожидаются творческие мастер-классы, а в 13:30 пройдет конное шоу. 

Участие в мероприятиях бесплатное, необходимо только купить входной билет в зоопарк.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: день урожая, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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