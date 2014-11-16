Во Дворце архитектора в Петербурге наградили лучших строителей

Им вручили благодарности и Почетные грамоты.

В Петербурге наградили лучших работников строительной отрасли в преддверии Дня строителя. Он будет отмечаться 14 августа, сообщил портал "Строительный Петербург".

Почетные грамоты и благодарности получили более ста человек. В частности, 37 наград вручил заместитель председателя Комитета по строительству Алексей Гирин.

Также на церемонии присутствовал вице-губернатор Николай Линченко. Он поздравил представителей профессионального сообщества с наступающим праздником и отметил их заслуги. План на 2022 год по строительству жилья выполнен на 66% — возведено 2,3 млн кв.метров. Также он дал высокую оценку темпам строительства социальных объектов, в том числе госпиталей-трансформеров. По словам Линченко, дефицит соцобъектов еще сохраняется, но некоторые застройщики берут на себя дополнительные обязательства и по собственной инициативе строят объекты там, где их не хватает.

Видео: Строительный Петербург

Фото: Комитет по строительству Петербурга