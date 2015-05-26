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Амурскому тигру Амадею из Ленинградского зоопарка исполнилось 14 лет

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Сотрудники учреждения подготовили ему подарки: кусок мяса, игрушку и портрет именинника.

Амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка 1 октября отметил свое 14-летие. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Сотрудники зоопарка подготовили Амадею подарки: кусок мяса, игрушку и портрет именинника, который теперь украшает его вольер. 

Поскольку тигр достиг уже солидного возраста, он сначала не бросился на подарки, как котенок, а осторожно знакомился с ними, разворачивал свертки. 

Самой сложной задачей оказалось добыть из пиньяты в форме сердца вкусное угощение. Пришлось поработать когтями и зубами, но в итоге полосатый красавец со всем справился.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: питомцы Ленинградского зоопарка получили более 1 тонны овощей и желудей.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: амурский тигр, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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