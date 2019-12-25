  1. Главная
День рождения Федора Тютчева отмечают в Петербурге
Сегодня, 13:56
Сегодня, 5 декабря, исполняется 222 года со дня рождения выдающегося русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева, чьё творчество занимает важное место в культурном наследии XIX столетия. Помимо литературного таланта, Тютчев проявил себя как глубокий мыслитель, государственный служащий и дипломат, сообщила пресс-служба Смольного. 

Жизнь Тютчева пришлась на эпоху активного распространения революционных настроений в Европе и России. Поэт решительно защищал идеи сильного государства, величие Российской империи и устои православной веры. Творчество Тютчева наполнено мыслью о высоком предназначении русской души, противопоставляя русский путь западноевропейскому революционному движению, отметили в городской администрации. 

Значительную часть своей жизни Тютчев провёл в Петербурге, работая на высоких должностях в Министерстве иностранных дел Российской империи. В память о поэте на доме №42 по Невскому проспекту, где он проживал, установлена мемориальная табличка.

Фото:  "Петербургский дневник" (Олег Золото) 

