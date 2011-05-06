На стадионе "Авангард" отметили День физкультурника

Поприветствовал и поздравил собравшихся с праздником и.о. заместителя главы районной администрации Владимир Долгих.

В субботу, 14 августа, на стадионе "Авангард" состоялся спортивный фестиваль, посвященный Дню физкультурника. Его участниками стали десять команд предприятий и организаций Выборга и поселений района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Поприветствовал и поздравил собравшихся с праздником и.о. заместителя главы районной администрации Владимир Долгих. Он отметил, что в Выборгском районе уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. В этом году ремонтируются и строятся много спортивных объектов. Также он сообщил, что на 2023-2024 гг. запланирован капитальный ремонт стадиона "Авангард" в Выборге. Общая стоимость работ – порядка 200 млн рублей.

Затем Владимир Долгих вручил благодарственные письма от главы районной администрации Валерия Савинова руководителям и тренерам спортивных учреждений за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Выборге и Выборгском районе.

Депутат ЗакСа Ленобласти Олег Петров передал благодарственные письма от депутата Михаила Макарова спортсмену СШОР "Фаворит" Александру Власову и тренеру по фехтованию СШОР "Фаворит" Роману Петрову за титанический труд, волю к победе, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, олимпийского движения в Выборгском районе и Ленинградской области. Оба спортсмена были на Олимпиаде в Токио.

В рамках соревнований на стадионе участники преодолевали полосу препятствий "Большие гонки", состязались в легкоатлетической эстафете, мини-футболе, стрельбе из пневматического оружия, регболе, перетягивании каната, прыжках в длину.

По итогам соревнований первое место у команды Выборгского судостроительного завода, второе – у команды "ДЮШЕС", в составе которой тренеры и воспитанники СШОР "Фаворит", третье место заняла команда "Газпром СПГ Портовая".

В конце июля депутаты Госдумы и ЗакСа осмотрели старый стадион в поселке Лесогорский.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО