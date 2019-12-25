Депутаты Госдумы и ЗакСа осмотрели старый стадион в поселке Лесогорский

Стадион требует ремонта.

Депутаты Государственной Думы РФ Светлана Журова и ЗакСа Ленобласти Олег Петров побывали с рабочим визитом в поселке Лесогорском Выборгского района.

Как рассказала глава МО "Светогорское городское поселение" Ирина Иванова существует большая потребность в ремонте стадиона в поселке.

Все чаще, здесь строят дома молодые семьи. Отремонтированный стадион станет не только местом для спортивных состязаний, но и площадкой для различных культурных мероприятий, куда люди смогут приходить семьями. Ирина Иванова, глава МО "Светогорское городское поселение"

Парламентарии согласились с мнением главы поселения, что развитая социальная и спортивная инфраструктура привлечёт к ним молодые семьи и даст новый импульс развития.

Также депутаты посетили и другие социальные объекты Выборгского района.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО