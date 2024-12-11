В Санкт-Петербурге завершён демонтаж незаконных торговых объектов, расположенных на территории исторического Апраксина двора. Работы были проведены после решения Арбитражного суда, установившего факт самовольного размещения павильонов на территории объекта культурного наследия.В ходе разбирательства суд постановил обязать юридическое лицо, установившее конструкции без разрешения, демонтировать их. Однако решение суда не было исполнено добровольно, из-за чего в отношении организации возбудили исполнительное производство. Судебные приставы Центрального района применили меры административного воздействия: компания дважды привлекалась к ответственности по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение судебного решения. В результате на организацию были наложены штрафы на 30 и 50 тысяч рублей, а также вынесен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. После предупреждения о возможной уголовной ответственности руководство компании приняло меры по устранению нарушений. Демонтаж был завершён, а судебным приставам предоставлены подтверждающие документы и фотоматериалы. На этом исполнительное производство закрыто. Фото: ФССП СПб
В Петербурге демонтировали незаконные павильоны на территории Апраксина двора
В ходе разбирательства суд постановил обязать юридическое лицо, установившее конструкции без разрешения, демонтировать их. Однако решение суда не было исполнено добровольно.
Теги: апраксин двор, приставы
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