В Петербурге демонтировали незаконные павильоны на территории Апраксина двора

В ходе разбирательства суд постановил обязать юридическое лицо, установившее конструкции без разрешения, демонтировать их. Однако решение суда не было исполнено добровольно.

В Санкт-Петербурге завершён демонтаж незаконных торговых объектов, расположенных на территории исторического Апраксина двора. Работы были проведены после решения Арбитражного суда, установившего факт самовольного размещения павильонов на территории объекта культурного наследия.

В ходе разбирательства суд постановил обязать юридическое лицо, установившее конструкции без разрешения, демонтировать их. Однако решение суда не было исполнено добровольно, из-за чего в отношении организации возбудили исполнительное производство. Судебные приставы Центрального района применили меры административного воздействия: компания дважды привлекалась к ответственности по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение судебного решения. В результате на организацию были наложены штрафы на 30 и 50 тысяч рублей, а также вынесен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. После предупреждения о возможной уголовной ответственности руководство компании приняло меры по устранению нарушений. Демонтаж был завершён, а судебным приставам предоставлены подтверждающие документы и фотоматериалы. На этом исполнительное производство закрыто. Фото: ФССП СПб