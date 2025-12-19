  1. Главная
Сегодня, 15:59
ККИ начал снос двух торговых павильонов на Леонтьевской и Автобусной улицах

Постройки занимали 130 "квадратов" территории.

В Пушкинском и Приморском районах сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали снос двух торговых павильонов. Ведутся работы на Леонтьевской и Автобусной улицах, постройки занимали 130 "квадратов" территории, сообщили в ведомстве. 

Пользователи объектов получали уведомления о необходимости добровольного освобождения участков, но требования были проигнорированы. В одном из них оказывались услуги общепита, в другом велась торговля с нарушениями.

В отношении предпринимателей возбуждены административные производства по ст. 44 Закона Петербурга (№273-70). 

Ранее мы рассказывали о том, что демонтаж незаконной остановки начался на улице Беринга. 

Видео: пресс-служба ККИ 

