Большая часть петербуржцев проживает в Приморском районе

Меньше всего людей в Кронштадтском районе (44,7 тыс. человек).

Депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь 16 июня поделился демографической ситуацией, ссылаясь на данные Петростата.

На 1 января в городе проживали 5,6 млн человек. Лидерами стали Приморский район (714,9 тыс. жителей), Невский район (556,9 тыс. человек), Выборгский район (551,9 тыс. жителей). Меньше всего людей в Кронштадтском районе (44,7 тыс. человек), Курортном районе (84,3 тыс. жителей) и Петроградском районе (118,2 тыс. человек).

В прошлом году родились 47,1 тыс. человек, умерли 62,4 тыс. жителей. Растет естественная убыль населения: в 2024 году она составила 15,3 тыс. человек, увеличившись в сравнении с 2023 годом на 20%.

Сохранение численности населения связано с миграционным ростом: прирост иностранцев в прошлом году был 70,5 тыс. человек, увеличившись в 7,2 раза в сравнении с предыдущим годом.

Считаю, что для стабилизации демографической ситуации в Петербурге необходимо продумать меры поддержки для семей с двумя детьми. Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербургские депутаты продлили меры поддержки семей в трудной ситуации до 2028 года.

Фото: Piter.TV