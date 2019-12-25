Проект нового делового центра на Левашовском проспекте одобрили в Петербурге

Местоположение участка имеет важное культурное значение, так как оно расположено в непосредственной близости от двух охраняемых региональных памятников.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) предоставил положительное заключение на документацию по строительству нового коммерческого объекта по адресу: Левашовский проспект, 13, литера И.

Документация предполагает сооружение современного делового центра на земельном участке с кадастровым номером 78:07:0003202:1312. Реализация проекта подразумевает разбор старых офисных строений, построенных в 1984-1985 годах, которые не обладают статусом культурных ценностей.

Новое здание станет элементом фасадовной линии Левашовского проспекта и будет включать внутренний атриум и встроенно-пристроенный подземный паркинг. Проект разработан с учётом архитектуры окружения.

Местоположение участка имеет важное культурное значение, так как оно расположено в непосредственной близости от двух охраняемых региональных памятников: здания конторы и библиотеки лесопильной фабрики Колобовых (1905-1914 гг.) и хлебозавода имени Левашова, функционировавшего в годы ленинградской блокады (1930-е гг.).

Назначение возводимого объекта охватывает широкий спектр функций: офисные помещения, банковские и страховые услуги, заведения общепита, спортивно-досуговые центры, коммунальные и бытовые сервисы, подземную автостоянку. Проект выполнен архитекторами бюро "А. Лен", которые предусмотрели соблюдение требований к высоте и стилю застройки исторической местности, стремясь гармонично интегрировать новое строение в окружающую застройку.

